Bir tekstil atölyesine giren maskeli 5 hırsızın, satışa hazır halde paketlenen 30 bin liralık ürünü çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Kasım Çarşamba günü sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde kar maskeli 5 hırsız, kapısını kırdığı tekstil atölyesine girdi.

Hırsızlar, girdikleri tekstil atölyesinde satışa hazır olarak paketlenmiş içinde pijama takımı ve elbiselerin olduğu torbaları hızla dışarı çıkarmaya başladı.

Kısa süre sonra dükkânın alarmı devreye girince panikleyen hırsızlar çaldıkları 30 bin lira değerindeki tekstil ürünleriyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Esenler'de 30 bin TL'lik tekstil ürünü çalındı VİDEO



“ALARM ÇALMASINA RAĞMEN DEVAM ETMİŞLER"

Komşusunun haber vermesi üzerine dükkânına gelen Ersan Şen hırsızlığı polise ihbar etti. Çalınan ürünleri nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Şen, “Kapıyı kırık ışıkları açarak belli bir miktar malımızı götürüyorlar. Pijama takımı ve elbise çalıyorlar, zararımız 30 bin lira civarında. Polisler geldi inceleme yaptı, sonuç bekliyoruz. Alarm çalmasına rağmen devam etmişler, karşı komşu alarm sesine uyanınca bir tartışma yaşanmış ondan sonra kaçıp gitmişler." dedi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

















