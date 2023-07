Esenler’de 9 aylık hamile kadına taciz iddiası

İHA

4 Temmuz günüydü...

9 aylık hamile bir kadın, dehşete düşüren anlar yaşadı.

İstanbul’un Esenler ilçesi Nene Hatun Mahallesi’ndeki evine girmek isteyen kadın, binanın kapısında oturan yabancı şahsı fark etti.

Durumdan şüphelenmeyen kadın, kapısını açıp içeriye girdi.

Topaloğlu’nun eve girmesinin ardından şüpheli, zili çaldı.

Komşularını beklediğini öne süren şahıs, kapıyı açan hamile kadından bir bardak su istedi.

Gülcan Topaloğlu, su getirmek için kapıyı kapattı ve içeri girdi.

Hazırladığı suyu şahsa vermek için kapısını açan kadın, saat 16.30 sıralarında ise dehşeti yaşadı.

Kadının elinde bulunan su bardağına vuran şahıs, onu içeri itmeye çalıştı.

Saldırgan şüpheli, bir taraftan da çığlık atmaması için elini kadının ağzına götürdü.

Topaloğlu, can havliyle çığlık atarak saldırgana karşı koydu.

Kadının çığlıkları üzerine panikleyen şüpheli, komşuların sesleri duymasının ardından kaçtı.

Tacizcinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından inceleme başlattı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülcan Topaloğlu, şunları söyledi:

İçeriye girip, ne yapardı bilmiyorum? O an hiçbir şey hissedemedim. Çok korkmuştum. Çığlık attım. O an zaten ayaklarımı kestim, artık nasıl koştuysam, nasıl bağırdıysam komşularım geldi, sakinleştirmeye çalıştılar. Doğumuma da 2 hafta olduğu için direkt hastaneye gittik. Bebeğimi de kaybedebilirdim. Hastaneye nasıl gittiğimizi de bilmiyorum. Bana bunu yapan, başkalarına ne yapar onu bilmiyorum. Polislerden ricam şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir korku yaşıyorum. Evde otururken, kapılarımı her yerinden kilitliyorum. Evde bile rahat değilim.