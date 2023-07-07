Esenler’de 9 aylık hamile kadına taciz iddiası 9 aylık hamile kadın, evinin zilini çalıp kendisinden su isteyen şahıs tarafından tacize uğradığını iddia etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan kadın, “9 aylık hamileyim. O şahıs ağzımı kapatmaya çalışırken çok korktum. Bebeğimi de kaybedebilirdim” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

4 Temmuz günüydü...

9 aylık hamile bir kadın, dehşete düşüren anlar yaşadı.

İstanbul’un Esenler ilçesi Nene Hatun Mahallesi’ndeki evine girmek isteyen kadın, binanın kapısında oturan yabancı şahsı fark etti.

Durumdan şüphelenmeyen kadın, kapısını açıp içeriye girdi.

Zili çaldı

Topaloğlu’nun eve girmesinin ardından şüpheli, zili çaldı.

Komşularını beklediğini öne süren şahıs, kapıyı açan hamile kadından bir bardak su istedi.

Gülcan Topaloğlu, su getirmek için kapıyı kapattı ve içeri girdi.

Hazırladığı suyu şahsa vermek için kapısını açan kadın, saat 16.30 sıralarında ise dehşeti yaşadı.

Bardağa vurdu, ağzını kapatmaya çalıştı

Kadının elinde bulunan su bardağına vuran şahıs, onu içeri itmeye çalıştı.

Saldırgan şüpheli, bir taraftan da çığlık atmaması için elini kadının ağzına götürdü.

Topaloğlu, can havliyle çığlık atarak saldırgana karşı koydu.

Kadının çığlıkları üzerine panikleyen şüpheli, komşuların sesleri duymasının ardından kaçtı.

Kaçtığı anlar kamerada

Tacizcinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından inceleme başlattı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülcan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Bebeğimi kaybedebilirdim"

İçeriye girip, ne yapardı bilmiyorum? O an hiçbir şey hissedemedim. Çok korkmuştum. Çığlık attım. O an zaten ayaklarımı kestim, artık nasıl koştuysam, nasıl bağırdıysam komşularım geldi, sakinleştirmeye çalıştılar. Doğumuma da 2 hafta olduğu için direkt hastaneye gittik. Bebeğimi de kaybedebilirdim. Hastaneye nasıl gittiğimizi de bilmiyorum. Bana bunu yapan, başkalarına ne yapar onu bilmiyorum. Polislerden ricam şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir korku yaşıyorum. Evde otururken, kapılarımı her yerinden kilitliyorum. Evde bile rahat değilim.

"Gözüm hep arkada kalıyor"

Gülcan Topaloğlu’nun eşi Onur Topaloğlu ise gerçekleşen olayın ardından işe gittiğinde gözünün hep arkada kaldığını söyleyerek, “Eşim beni aradığında neye uğradığımı şaşırdım. Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum. Çocuğuma ve eşime bir şey oldu diye çok korktum. Polislerden ricam, bir an önce bu şahsın yakalanmasını istiyorum. Ben işe gittikten sonra eşim evde tek başına kalıyor. Gözüm hep arkada kalıyor. O yüzden polislerden tek ricam bir an önce bu şahsın yakalanması. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum.” dedi.