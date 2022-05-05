Esenler'de ablasını öldüren zanlı savunma yaptı

Ablasını boğazını keserek öldüren katil kardeş, olay günü yaşananları mahkemede anlattı. Ablasının ilişkisine kızdığını söyleyen kardeş, bıçakladığı anı ise hatırlamadığını dile getirdi.

İstanbul’un Esenler ilçesi Baştabya Askeri Kışlası’nın bitişiğinde bulunan yolda Yıldız Gül adlı kadının, sürünerek ilerlediği gören ambulans, durup yardıma koştu.

Hamile bir kadını taşıyan ambulansta görevli sağlık ekibi, yaralı Yıldız Gül’ü de araca alarak müdahaleye başladı.

Hastaneye götürülen Gül, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kanı, 50 metrelik alana yayıldı

19 Nisan 2021’de yaşanan olayın gerçekleştiği yerde, kan izlerinin 50 metrelik alana yayıldığı görüldü.

Olayla ilgili hemen inceleme başlatılırken, cinayet günü Gül’ün kardeşi Kemal Balkaya’nın ablasının evine geldiği ve birlikte dışarı çıktıkları tespit edildi.

Bunun üzerine, şüpheli kardeşi arama çalışmaları başlatıldı.

Katili, kardeşi çıktı

Balkaya, Bursa’ya gitmek üzereyken otogarda yakalanırken; ifadesinde “Ablamın bir sevgilisi vardı. Bu nedenle tartıştık. Ablamla dışarı çıktık. Ablamı korkutmak için bıçak aldım. Kışlanın altında ablama ‘Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin’ dedim. Ablam da bana ‘ben istediğimi yaparım’ dedi. Bunun üzerine ben ona tokat attım. Ablam kafama vurdu ve hakaret etti. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Ablam yerde yatıyordu kan akıyordu. Bıçak elimdeydi. Ablamı öldürdüğüm için pişmanım.” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Balkaya’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

“Çocuklar bana ‘hoş geldin’ demedi”

Katil kardeş, bugün hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kemal Balkaya, ablasının bir meseleyi konuşmak için İstanbul’a çağırdığını söyleyerek “Gittiğimde çocuklar bana ‘hoş geldin’ demedi. Korkmuş bir halleri vardı. Eniştemi sordum. Ablamın çocuğu tehdit edildiklerini söyledi. Ablam ‘dışarı çıkalım konuşuruz’ dedi. Çıkmadan mutfakta bulunan bir meyve bıçağını alıp, montumun cebine koydum. Evdeki konuşmalardan ve tehdit edildiklerini söyledikleri için endişelenmiştim. Ablamla telefoncuya gittik. Yolda konuşurken eniştemin 2-3 aydır annesinin evine gittiğini, ona boşanma davası açtığını söyledi. Ablam 'iyi ki gitti yoksa başımıza bir şey gelecekti’ dedi.

“Zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi?”

Ben de aralarını bulmayı teklif ettim. Ablam eniştemi istemediğini, 1,5 yıldır bir sevgilisi olduğunu ve onunla yaşamak istediğini söyledi. ‘Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi’ dedim ama beni dinlemedi. Sevgilisinin Bursa’da bizim mahallede yaşayan Vedat olduğunu söyledi. Vedat’ın aile bakacak karakterde biri olmadığını, çocuklarıyla neredeyse aynı yaşta olduğunu söyleyip ‘utanmıyor musun bu durumdan’ dedim. Bana ‘sen karışma’ dedi. Ablam benden Bursa’ya döndüğümde Vedat’ın ailesiyle konuşup birlikte yaşamaları konusunda onları ikna etmemi istedi. Kabul etmedim. Ablam sinirlendi. ‘Sen bunu yapmazsan ben de senin yuvanı yıkarım, çocuklarından ayırırım’ dedi.

“Üstüne düştüm, boynundan kan geldiğini gördüm”

Ağza alınmayacak küfürler etti. ‘Git kendin konuş’ dedim. Bana birkaç kez yumruk attı. Ben de yumruk atarak karşılık verdim. Dönüp Bursa’ya gidecektim. Ablam arkamdan gelip yumrukla vurmaya başladı. Ablamın elinde bıçak olduğunu gördüm. Bıçakla vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Bu esnada ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm. Bilinçsiz bir şekilde ablamın çantasını, telefonunu ve elindeki bıçağı alıp oradan ayrıldım. Bıçağın yolda düştüğünü hatırlıyorum. Mutfaktan aldığım bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum.” dedi.

“Dayımın o gün evimize gelmesi bana da garip gelmişti”

Duruşmada dinlenen Yıldız Gül’ün kızı müşteki Gülsün Akyaz ise “Annem, kendi annesi, babası ve kardeşleriyle uzun yıllardır görüşmüyordu. Dayımın o gün evimize gelmesi bana da garip gelmişti. Evde bir tartışma yaşanmadı. Tehdit olayı da olmadı. Ancak daha öncesinde annem sevgilisi olduğundan kimseye bahsetmemi istememişti. Annemin de aile çevresinde tehdide maruz kaldığı konusunda bilgim yoktur.” şeklinde konuştu.

İHA'nın haberine göre müşteki beyanının ardından mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.