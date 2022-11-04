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    Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu’nda ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne 623 TL cezai işlem uygulandı.
    • 04.11.2022 - 12:42
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    Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

    İstanbul'un Esenler ilçesinde trafiğinde ambulansa yol vermeyerek içinde bulunan hastanın canını tehlikeye atan şahıs cezadan kaçamadı.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu’nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin takibine takıldı.

    Şüpheli tespit edildi

    Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin A.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

    Sürücüye 623 TL cezai işlem uygulandı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplam 623 TL cezai işlem uygulandı.

    Esenler de ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza #1


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