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    Esenler’de asker uğurlama konvoyu yol kapattı

    Asker uğurlama konvoyu, kavşakta yol kapattı. Konvoydaki araçlar kornaya basarken, motosikletliler ise araçlarına gaz vererek gürültü oluşturdu.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 10:24
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    Esenler’de asker uğurlama konvoyu yol kapattı

    İstanbul’un Esenler ilçesinde tur atan asker uğurlama konvoyu, Menderes Mahallesi Dörtyol Meydanı Kavşağı’na gelince yol kapattı.

    Yol kesen konvoyda bulunan otomobiller ve diğer araçlar kornaya bastı, motosikletliler ise araçlarına gaz vererek gürültü çıkardı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şahısların oluşturdukları gürültü ve görüntü kirliliği kameraya yansıdı.

    Çevreyi rahatsız eden yol kesen konvoy, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Esenler’de asker uğurlama konvoyu yol kapattı ViDEO

    Esenler’de asker uğurlama konvoyu yol kapattı #1

    Esenler’de asker uğurlama konvoyu yol kapattı #2

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