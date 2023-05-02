Esenler'de bankadan 860 bin TL çeken adamı önce dövdüler sonra gasbettiler Bir bankadan 860 bin lira para çeken vatandaş, aracına bindiği sırada motosikletle gelen iki şahıs tarafından silahla bacağından vurularak gasbedildi.

İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde 14.30 sıralarında Esenler Giyimkent'te bir bankanın Zülküf Altıparmak isimli vatandaş, bankadan 860 bin lira çekerek dışarı çıktı.

Tam aracına bineceği sırada ise motosikletle gelen 2 şahıs tarafından gasbedilmek istendi.

Altıparmak parasını vermek istemeyince şahıslardan biri silahla bacağına sıkıp çantayı aldı.

Daha sonra motosiklette bekleyen diğer şahıs ile birlikte kayıplara karıştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altıparmak ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Altıparmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Aracının yanında bacağına bir el ateş ediyorlar"

Şahsın beraber çalıştığı arkadaşı Orhan Arslan, şu şekilde konuştu:

Arkadaş parayı bankadan çektikten sonra çantasına koyup dışarı çıkıyor. Aracına doğru geliyor. Aracının yanında bacağına bir el ateş ediyorlar. Bir şahıs çantayı alıp bekleyen motosiklete binip kaçıyorlar. 860 bin TL'yi alıp kaçıyorlar.



Vurulan kişiyle beraber çalışıyoruz. Kendisi iş yeri sahibi. Sağlık durumu iyi diye haber aldık. Atılan merminin kemiğe hasar verip vermediğine dair film çekilmiş onun sonucunu bekliyoruz. Az önce konuştuk bilinci yerinde. Bir sıkıntı olmaz inşallah.

"800 bin TL civarı para varmış"

İş yeri sahibi Fahri Erek şunları söyledi:

Bir kişi bankadan para çekip aracına bindiği sırada motosikletle gelen iki kişi parasını almak istemiş. Alamayınca ayağından vurmuş. Parayı alıp kaçıyorlar. Bankanın dediğine göre 800 bin TL civarı para varmış. Ambulans gelince ilk müdahaleden sonra hastaneye götürdü.

Şüpheliler aranıyor

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.