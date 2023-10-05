AA & Ensonhaber

İstanbul'un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 718. Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. .

Yangının çıktığı dairede oturan yabancı uyruklu kadın binayı terk ederken 4 çocuğundan birinin yanında olmadığını fark etti.

Küçük kızın cansız bedeni bulundu

Müdahale ederek yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde kalan 2 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini buldu.

Çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ailenin yakınları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler sürüyor.