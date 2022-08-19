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    Esenler’de bir kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı

    2 çocuğuyla dükkana giren kadın kimsenin olmadığını görünce masanın üzerindeki telefonu çalarak çocuğuna verdi. Çocuğun alet edildiği hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.08.2022 - 10:47
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    Esenler’de bir kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı

    Son günlerde artan hırsızlık olaylarına çocuklar da alet edilmeye başladı.

    İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kadın 2 çocuğuyla birlikte gözüne kestirdiği dükkana girdi.

    Şüpheli kadın, dükkanın içerisine girdiğinde kimsenin olmadığını fark edince çocuklarına işarette bulundu.

    Çaldığı telefonu çocuğuna verdi

    Fırsat kollayan kadın masanın üzerinde duran telefonu çocuğuna verdi. Telefonu alan küçük çocuk kıyafetinin içine saklayarak dükkandan kaçtı.

    İHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra tezgahın başına dönen iş yeri sahibi Ahmet Turan Şahin, telefonunun masada olmadığını görünce telaş yaptı.

    Esenler’de bir kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı VİDEO

    Esenler’de bir kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı #1

    Güvenlik kameralarını inceledi

    İşletmeye ait güvenlik kameralarını inceleyen Şahin, karşılaştığı manzara karşısında üzülerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    "Kadına gerekli ceza verilsin"

    Görüntülerde çocuğun hırsızlık olayına alet edilmesinin üzücü olduğunu belirten Şahin, “Dün öğleden sonra 16.00-17.00 sıralarıydı sanırım. Ben içeride makinelerle çalışırken hiç hissetmedim. Baktım telefon lazım oldu telefon yoktu. Komşudan aradım birkaç defa çaldıktan sonra kapandı. Hırsızlık olduğunu anladım. Bir kadın iki çocukla geliyor masanın üzerindeki telefonu görüyor çocuğa işaret ediyor, çocuğa telefonu aldırıp hızlı bir şekilde buradan gidiyorlar. Telefonda değilim benim de çocuğum var. Kadın o yaştaki çocuğu bu işe alet ediyor. O çocuklar yarın büyüdüklerinde toplum için nasıl bir birey olacak? Kadına gerekli ceza verilsin. 6-7 bin TL maddi hasarımın yanında kişisel bilgilerim telefonumun içindeydi” şeklinde konuştu.

    Esenler’de bir kadın çocuğuna hırsızlık yaptırdı #2


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