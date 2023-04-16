Esenler'de bir kadın, husumetlisinin otomobiline sopa ile saldırdı Bir kadın, daha önce tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı. Saldırıda otomobilin camları kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA İstanbul’un Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir kadın, iddiaya göre daha önce tartıştığı ve aralarında husumet bulunan kişinin kaldığı binanın önüne gitti. Elinde sopa bulunan kadın, husumetlisinin aşağı inmesini istedi. Kimse inmeyince sinirlendi Bir süre bekleyen kadın, kimse inmeyince sinirlendi ve husumetlisinin otomobiline yöneldi. Bir hışımla park halindeki araca girişen kadın, elindeki sopa ile otomobilin cam ve kapılarına vurdu. Camları kırdı Kadının saldırdığı otomobilin camları kırıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.