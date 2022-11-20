Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğu görüp yardımına koşan belediye çalışanı Ramazan Yiğit, çocuğu kucaklayıp hastaneye koştu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Atışalanı Mahallesi’nde, geçtiğimiz Çarşamba günü 4 yaşındaki kız çocuğu annesi ile yürürken bir anda nefes almada zorlanmaya başladı.

Kalabalığın içinden çocuğu gören Esenler Belediyesi temizlik görevlisi Ramazan Yiğit, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı.

Çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkaramayan Yiğit, çocuğu kucağına alarak hastaneye doğru koştu.

DHA’nın haberine göre; hastanede müdahale edilerek boğazına kaçan şeker çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“O anda hiçbir şey düşünmüyorsun o bir can”

Esenler Belediyesi temizlik görevlisi Ramazan Yiğit, "Faturaları ödedim caddede yürüyordum o sırada kalabalık gördüm. Müdahale etmek için bir baktım çocuğun boğazına şeker kaçmış çıkartamıyorlardı. Canla başla müdahale ediyordu, ben de hemen boğazındaki bir şey olduğunu anladım çocuğu elime aldım. Ters çevirip baskı yaptım bir şekilde çıkarmaya çalıştım çıkmadı. Çıkmayacağını anlayıp nefes almadığını görünce 300 metre mesafedeki hastaneye kadar koştum. Hastaneye yetiştirdim ve doktorlar müdahale etti. Annesi geldi, hastanede bayıldı. 'Abla bir şey yok çocuğun hayati söz konusu yok. Kurtuldu çok şükür' dedim. Bir saatlik kontrol sonrası çocuğu annesine teslim ettik. Ben çocuğa yardım ettiğim için gerçekten mutluyum. O anda hiçbir şey düşünmüyorsun o bir can, o anda o canı düşünüyorsun. Sağlık durumu iyi ailesine teslim ettiler." dedi.

Esenler’de, boğazına şeker kaçan çocuğu belediye görevlisi kurtardı VİDEO

