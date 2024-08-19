Esenler'de denetim yapan polislere otomobil çarptı İstanbul Esenler'de denetim yapan polis ekiplerine otomobilin çarptığı kazada polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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DHA

Bugün saat 13.30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde ilerleyen 34 GY 6364 plakalı otomobil, önce denetim yapan polis araçlarına ardından da denetimde görevli polis memuru Mustafa Peksoy'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS AĞIR YARALANDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)