Esenler'de devrilen kamyondaki şahısları kurtarmak için seferber oldular

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonda içeriden çıkamayan 2 kişi, vatandaşların tekmeli müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Esenler'de TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde Fatih Demirci'nin kullandığı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası sürücü Fatih Demirci ve yanında bulunan Onur Çetin hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CAMA TEKME İLE MÜDAHALE ETTİLER

Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Fatih Demirci ve Onur Çetin'i kamyonun içinde görenler, bulundukları sürücü kabininden çıkarmak için seferber oldu.

Olay yerine gelen bazı vatandaşlar, "Üst kapıyı aç" şeklinde seslenirken, bazıları da cama tekme atmaya başladı. İlk tekmelerden sonra camın kırılmayacağını anlayan bir kişi, "Cama sen vur" şeklinde tavsiyede bulundu.

Esenler'de devrilen kamyondaki yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu VİDEO



2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bu şekilde de sonuç alamayan vatandaşlar, camı uzun bir süre tekmeledi. Bir ara içerideki yaralıların kapıyı açma girişimleri görülse de kamyonun camı kırıldı.

Çevredekilerin yardımı ile çıkarılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Devrilen kamyon olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

























