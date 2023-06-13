Esenler'de düğün konvoyunda maganda ateşi: Odasındaki küçük Zeynep ölümden döndü İstanbul Esenler'de düğün konvoyundaki araçlardan sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti.

DHA

Düğünlerde ve konvoylarında bulunan magandaların ateşi, çevredeki vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor..

Bunların bir örneği de İstanbul'da yaşandı. Bu kez hedef evindeki odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep oldu.

Pazar akşam saatlerinde Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı.

Odasının camına isabet etti

Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Çok büyük korku yaşadık"

Anne Aylin Minas, olayı şu ifadelerle anlattı:

"Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime 'Umarım kimseye birşey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık. Gördünüz zaten siz de buranın halini.

Öte yandan düğün konvoyunun görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.