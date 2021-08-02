Esenler'de dükkanı açan baba, oğlunun cesediyle karşılaştı

Gece ailesiyle telefonla görüştükten sonra dükkanda uyuyacağını söyleyen oğlunun cansız bedeniyle sabah karşılaşan baba, şoka uğradı. Gencin diğer yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.

İstanbul Esenler'deki Fevzi Çakmak Mahallesi 1136 Sokak'ta ailesinin işlettiği tekstil atölyesinde kalan 30 yaşındaki Samet Zengin, gece ailesiyle telefonda konuştuktan sonra uyuyacağını söyledi.

Sabah saatlerinde iş yerini gelen baba, oğluna seslendi.

Cevap alamayan baba, içerde kanlar içinde yerde yatan oğlunu görünce şok yaşadı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hemen polis ve sağlık ekipleri haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

"SAKİN BİR ÇOCUKTU"

Mahallede esnaf olan Öztürk Koç, "İyi bir kardeşimizdi. Orada babası ve kardeşleriyle çalışıyordu. Geceleri orada yatıp kalkıyordu. Öyle kimseye zararı yoktu, sakin bir çocuktu." dedi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Tekstil atölyesinden çıkarılan tabuta babası dokunarak gözyaşı döktü. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

















