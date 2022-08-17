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    Esenler’de eşini gömüp başında dua etti, gerçek polis gelince anlaşıldı

    İnşaat alanında eşinin toprağa gömüp başında dua eden kadının görülmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kadının, elektrik çarpması nedeniyle eşini toprağa gömdüğü öğrenildi.
    • 17.08.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 18:01
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    Esenler’de eşini gömüp başında dua etti, gerçek polis gelince anlaşıldı

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde, akşam saatlerinde bir inşaat alanına kaçak yollarla giren Fikriye-Suphi Şahin çifti, şüphe çeken hareketleri ile ekipleri harekete geçirdi.

    Fikriye Şahin, eşinin üzerine mezara gömer gibi toprak atmaya başladı, ardından başında dua etti.

    İnşaat bekçisi polis çağırdı

    Durumu fark eden inşaat bekçisi, polis ekiplerine haber verdi. DHA’nın haberine göre; polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile Suphi Şahin’i elektrik çarptığı, vücudundaki elektriğin gitmesi için de Fikriye Şahin’in toprağa gömdüğü ortaya çıktı.

    Polisler olay yerinden ayrılırken, Şahin çifti evine geri döndü.

    Esenler'de polisi harekete geçiren görüntü: Eşini toprağa gömüp başında dua etti VİDEO

    “Toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye”

    İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum." dedi.

    Esenler’de eşini gömüp başında dua etti, gerçek polis gelince anlaşıldı #1

    Esenler’de eşini gömüp başında dua etti, gerçek polis gelince anlaşıldı #2

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