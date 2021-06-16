Boşanmak isteyen eşinin kardeşinin evine giderek hem eşini hem ailesini silahla yaralayan şahıs, hakim karşısına çıktı. Verdiği ifadede, olaylardan gittiği hocayı sorumlu tuttu.

İstanbul’un Esenler ilçesinde boşanmak istediğini söyleyen 35 yıllık eşini ve yengesinin vurarak yaralayan Süleyman Kiraz, Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs ile 3 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık, müştekiler ve avukatlar davada hazır bulundu.

Sanık Kiraz, yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“Hasan'ın evine gittim. Kendimi korumak amacıyla silahı üstüme aldım. Muhammet Keçeci ile üç beş kişi bana karşı harekete geçti. Kendimi savunmasaydım beni linç edeceklerdi. Muhammet ve Burak silahı görünce kaçtı, silahı mutfağa girdikten sonra çektim. Kayınvalidem 'geldi' dedikten sonra ateş ettim, 'Boşanma öyle olmaz böyle olur' şeklinde bir ifade kullanmadım.

“KENDİMİ SAVUNDUM”

Eşime doğru ateş ettim, Yıldız ve Güzel kendilerini önüne attıkları için yaralandı. Kendimi savundum, üstümde silah olmasaydı, benim oradan ölüm çıkardı.

“HOCA YÜZÜNDEN BUNLAR OLDU”

Kayınçom Hasan, 'Enişte bu iş böyle olmaz ben sizi bir hocaya baktırayım' dedi. Daha sonra beni aradı, 'Sizin eve bir bayan geliyormuş, o sizi okutmuş' dedi. Hasan'la hocanın yanına gittik, benden 7-8 yaşlarında bir çocuğun kimliğini istedi. Kızımın kimliğini verdim, daha sonra hoca, 'Sizde yedi, sekiz yıldır büyü var' dedi. Nereden biliyorsun diye sordum. 'Ben her şeyi biliyorum, ben istersem senin hayatını altüst ederim' dedi. Benim başıma bunları hoca açtı. Hoca yüzünden bunlar oldu.

Esenler’de eşini ve ailesini silahla yaralayan şahıs, hakim karşısına çıktı VİDEO



“SİLAHI ÇOCUKLARA DOĞRULTTU”

Saldırıdan yaralı kurtulan Şengül Kiraz da ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Annemin yanındaydım. Ailece oturuyorduk. Süleyman geldi. Mutfağa gelip silahını sağ tarafındaki kemerinden çekerek, 'Hasan'ın da ocağını söndüreceğim' diyerek, Yıldız'a ateş etti. Sonra anneme döndü ateş etti, içerideki çocuklar silah sesini duyunca bağırarak, mutfağa doğru geldi. Silahı çocuklara doğrulttu, çocuklar geri kaçtı.





“BOŞANMA ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLUR”

Kendimi can havliyle balkona attım. Arkamdan 'Boşanma öyle olmaz böyle olur' diyerek, mermi sıktı, vurulduğumu göğsümden kan fışkırınca anladım, yere yığıldım. Sanıktan şikayetçiyim.”

“KURŞUN HALA KARACİĞERİMDE”

Yenge Yıldız Keçeci ise, “Süleyman Kiraz, bana doğru nişan aldı, yere düştüm. Midem delindi, dalağım alındı, omuriliğim hasar gördü, kaburgalarım kırıldı, kolum sakat kaldı, akciğerlerim delinmiş. Kurşun hala karaciğerimde duruyor.

“GÜNAHSIZ YERE BİZE KURŞUN SIKTI”

Doktorlar, ölüm riski olacağını söylediler, kurşunu çıkarmadılar. Sanık bizim evimize geldiğinde ben yemeğini, hizmetimi eksik etmezdim, kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü suçsuz, günahsız yere bize kurşun sıktı, öldürme kastıyla ateş etti.” ifadelerini kullandı.

Anne Güzel Keçeci ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Süleyman geldi, kendisine 'Gel yavrum, sana kurban olurum' dedim. Belinden silahını çekti, gelinim Yıldız'a ateş etti. 'Biz sana ne yaptık niye ateş ediyorsun?' dedim, bu sırada bana ateş etti, şikayetçiyim.”

“SİLAHI GÖĞSÜME TUTTU, SİLAH ATEŞ ALMADI”

Şikayetçilerden Muhammet Keçeci, “Silahı göğsüme doğru tuttu, tetiğe bastı ama silah ateş almadı, sonra tekrar bastı. İçeriye doğru kaçtım. 'Siz bu silaha dua edin' dedi, daha sonra evden çıkıp gitti. Bu olaydan önceki günlerde de eniştem halam Şengül'e, 'Sen benden boşanırsan seni kurşuna boğarım' şeklinde mesaj atıyordu." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

İfadelerin ardından söz alan sanık, "Dışarıdan yargılanmak istiyorum." diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kiraz'ın olaydan sonra gördüğü tedavilere ait raporların istenmesine ve adli tıp raporu düzenlenmesine karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

“ÇOK ŞİDDET VARDI”

Adliye çıkışı açıklama yapan Şengül Kiraz, şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi çalışmayan bir insandı, bütün gününü kahvehanede geçirirdi. Beş kızım var. Çok şiddet vardı. Psikolojik baskı yapıyordu. Burada anlatamayacağım çok şeyler yaşattı. O gün kasten, planlı şekilde eve geldi. Gerçekten artık bu kadın cinayetleri bitsin.

“ONUN AMACI HEPİMİZİ ÖLDÜRMEKTİ”

Kardeşimin evinde katliam yapan bu insan, kardeşimin evini kana bulayan bu insan cezasız kalmasın. Kadın şiddetine 'hayır' diyorum. Yeter artık. Eğer sanığın silahı tutukluk yapmasaydı o evdeki herkesi kurşuna dizip, öyle çıkacaktı. Onun amacı hepimizi öldürmekti.

“SİLAH PATLAMIŞ OLSAYDI YAŞAMA ŞANSI YOKTU”

Muhammet şimdi hayatta olmayabilirdi. Çünkü silahı tam çocuğun göğsüne dayamıştı. Eğer o silah patlamış olsaydı onun yaşama şansı yoktu. Silahın tutukluk yapmasından dolayı evi terk etti. Onun amacı herkesi kurşuna dizmekti. Bizi katletmek için evimize gelen bu adamın gerçekten çok yüksek bir ceza almasını istiyorum.”