Esenler'de genç kadın oğluna tecavüz girişiminde bulunan adamı darbetti

18 yaşındaki oğluna içki içirip zorla tecavüz etmeye çalıştığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında sürükleyen anne, daha sonra çırılçıplak soyarak darbetti. Gözaltına alınan adam serbest bırakıldı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, bir kadın sokak ortasında 58 yaşındaki Erdin B. isimli adama saldırmaya başladı.

Genç kadın, şahsın 18 yaşındaki oğlu Y.C.K.'ya içki içirip ilişkiye girmeye zorladığını iddia etti.

Çırılçıplak soydu

Bunun üzerine sokak ortasında yerde sürüklediği adamı öldüresiye darbeden kadın, daha sonra şahsı çırılçıplak soydu.

Mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Serbest bırakıldı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Erdin B.'yi hastaneye kaldırdı.

DHA'nın aktarımına göre; Y.C.K.'nin emniyette verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Erdin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Müdahale edeni keserim diyordu"

Mahalle sakinlerinden Recep Kutum, "Bir kadın 2 erkek bir adama saldırıyordu. Kadın, 'Bana tecavüz etti' diye bağırıyordu. Elinden kurtarmaya çalıştık ama elindeki bıçakla, 'Müdahale etmeyin. Müdahale edeni keserim' diyordu. Daha sonra adam ellerinden kaçtı. Sokak üzerinde tekrar yakaladılar. Kadın adama vurup yere yatırdı, üzerindekileri çıkardı. Çırılçıplak yerde kaldı. Biz de polisi aradık. Ambulans da gelip adam müdahale etti. Sebebi de kadının bağırışına göre, 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' dedi. Hatta mahalleye dönerek, 'Bu adam sapık. Ses çıkartmazsanız bu tür şeyler başımıza' gelir diye bağırdı. Ne derece inandırıcıdır bilemiyoruz. İki taraf da masum olduğunu söylüyordu. Önce beklediler, polisin gelmesiyle birlikte ayrıldılar." dedi.



















