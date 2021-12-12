Esenler'de girdiği evden telefon çalan hırsızı, yoldan geçenler yakaladı

Girdiği daireden telefon alarak kaçan şahısla ev sahibi arasında yaşanan kovalamacanın ardından, vatandaşlar şahsı yakalayıp polise teslim etti.

İstanbul Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katına giren hırsız, dairede bulunan telefonu çalıp kaçtı.

Şüpheli kaçarken, daire sahibi durumu fark etti. Hırsız ve ev sahibi arasında kovalamaca yaşandı.

Olayı gören bir vatandaş şahısın önünü kesip yakaladı. Telefon şahısın elinden alınırken, şüpheli polise teslim edildi.

"KISA SÜREDE OLUP BİTTİ"

Muhammed Eyüp, hırsızın kısa süre içinde yakalandığını belirterek, "Sabah 6 gibi hırsızlık olmuş biz çalışıyorduk arkadaşlar gelip yakaladı, polis müdahale etti ve şahsı götürdüler." diye konuştu.

Esenler'de telefon hırsızını vatandaşlar yakaladı VİDEO



