İHA
Aşırı hız ve dikkatsizlik feci bir ölüme neden olabilirdi.
Dün akşam meydana gelen kaza, bu nedenle mahalleliyi çileden çıkardı.
Sokak arasında hız yaptı
İstanbul’un Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi’ndeki bir sokak arasında hızla giden sürücü, park halindeki bir araca çarptı.
Kazanın ardından mahalleli olay yerine koştu, hız yaptığı öne sürülen sürücüye tepki gösterdi.
Sürücüyü tokatladı
Yaşanan kargaşayla birlikte kimliği belirsiz bir şahıs, sürücüyü tokatladı.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
"Ya millete çarpsaydı?"
Tüm bu kargaşa yaşanırken, vatandaşlardan biri kazaya karışan şoför için “Nasıl sakin olayım? Nasıl hızlı gittiğini görmediniz mi? Ya millete çarpsaydı?” diyerek tepkisini diye getirdi.