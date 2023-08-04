Esenler’de hız yaptı, tokadı yedi Sokak arasında hız yaparken park halindeki bir araca çarpan sürücü, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Sürücünün bir kişi tarafından tokatlandığı anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Aşırı hız ve dikkatsizlik feci bir ölüme neden olabilirdi. Dün akşam meydana gelen kaza, bu nedenle mahalleliyi çileden çıkardı. Sokak arasında hız yaptı İstanbul’un Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi’ndeki bir sokak arasında hızla giden sürücü, park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından mahalleli olay yerine koştu, hız yaptığı öne sürülen sürücüye tepki gösterdi. Sürücüyü tokatladı Yaşanan kargaşayla birlikte kimliği belirsiz bir şahıs, sürücüyü tokatladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. "Ya millete çarpsaydı?" Tüm bu kargaşa yaşanırken, vatandaşlardan biri kazaya karışan şoför için “Nasıl sakin olayım? Nasıl hızlı gittiğini görmediniz mi? Ya millete çarpsaydı?” diyerek tepkisini diye getirdi.