Esenler'de iki Afgan ev arkadaşlarını öldürdü

Afgan uyruklu iki genç, tartışma yaşadıkları arkadaşlarını bıçakla ağır yaralayıp hastaneye bıraktı. Olay sonrası ortadan kaybolan şahıslar, cinayetin aydınlanmasıyla suçlarını itiraf etti.

İstanbul Esenler bölgesinde yaşayan Afganistanlı iki şahıs, 7 Nisan günü arkadaşları İnayet A.'yı ağır yaralı olarak bir hastanenin acil servisine götürdü.

Şahıslar yaralı adamın tradik kazarı geçirdiğini söyleyip, hastaneden ayrıldı.

Darbedilip bıçalandığı ortaya çıktı; kurtarılamadı

Hastanede yapılan müdahalede ise İnayet A.'nın dövüldüğü ve bıçaklandığı belirlendi. İnayet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katilleri ev arkadaşları

İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği, İnayet A.'yı hastaneye bırakan şahısları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Şahısların İnayet A.'nın ev arkadaşları Varıs A.(18) ile Mahmut A.(18) olduğu belirlendi.

Tutuklandılar

DHA'nın haberine göre; polis iki şahsı gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şahıslar, hurdacılık yaparak geçindiklerini, olay günü aralarında tartışma çıktığını ve İnayet A.'nın yaralandığını, korktukları için hastaneye bırakarak kaçtıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.