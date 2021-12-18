Oruçreis ve Turgutreis Mahallesi'nde işçi görünümüne bürünen bir grup hırsız, yeraltı internet kablolarını çaldı. O anlar kamerada.

Esenler'in Oruçreis ve Turgutreis Mahallesi'nde bir grup şahıs işçi kıyafeti giyip kendilerini altyapı işçisi gibi gösterdi.

Bu görünümleriyle yer altı internet kablolarını çalan hırsızlar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, 60 farklı noktada güvenlik kamera görüntülerini izleyerek kişilerin kimliklerini tespit etti.

Esenler'de işçi kıyafeti giyen hırsızlar internet kablosu çaldı VİDEO

150 BİN LİRA DEĞERİNDE KABLO ÇALDILAR

Toplam 150 bin lira değerinde, 500 metre uzunluğunda internet hat sağlayıcı bakır yer altı kabloları tespit edilen C.Ö., N.G., E.T., F.A. ve D.Z. yapılan operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





















