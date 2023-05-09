Esenler’de kadın cinayeti: Sevgilisi boğazını kesti 44 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı adam tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Polise giderek cinayeti itiraf eden şahsın, kadını evlilikten vazgeçtiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA

Bir kadın daha birliktelik yaşadığı kişi tarafından katledildi…

Cinayet, İstanbul’un Esenler ilçesinde işlendi.

Dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı 44 yaşındaki Hanife Burma arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evlilikten vazgeçtiği için öldürdü

Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak, polise giderek Burma'yı öldürdüğünü söyledi.

Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Tokmak'ın polisteki ifadesinde, evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Zekeriya Tokmak'ın, bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadın katliamına yönelik bildiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, “Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı.” dedi.