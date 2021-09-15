Esenler'de kadın hırsız çaldığı ürünü eteğinin içine attı

İç giyim mağazasına giren 3 kadından 2'si kasiyeri oyalarken, diğer kadın çaldığı ürünleri eteğinin içine sakladı. 2 kadın ise tırnakçılık yöntemiyle para çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenler ilçesi Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasına giren 3 kadın, önce ürünleri incelemeye başladı.

Daha sonra kadınlardan 2’si kasiyeri kasada oyalarken, diğer kadın raflardan aldığı ürünü eteğinin içine sakladı.

Diğer 2 kadın ise oyaladıkları kasiyerden tırnakçılık yöntemiyle para çaldı.

HIRSIZLIĞI TELEFONUNDAN FARK ETSE DE ENGEL OLAMADI

Mağaza sahibi Hasan Uygun, o esnada telefonundan güvenlik kameralarını izleyip hırsızlığı fark etti ve yan taraftaki esnaftan yardım istedi.

Komşu esnaf mağazaya gelip, kasiyere yardımcı olmak istese de hırsızlığı önüne geçemedi.

Esenler'de hırsız çaldığı ürünü eteğinin içine sakladı VİDEO

“ÖYLE BİR PROFESYONELLER Kİ, ETEK GİYMİŞLER”

Mağaza sahibi Hasan Uygun, "Kameradan tesadüfen iş yerini izliyordum. Üç tane kadın içeri girdi ve çalışan kızı oyalamaya başladı. Ben hemen komşu esnafa söyledim dükkana bakması için. O ara buradan bir şeyler çalmışlar. Öyle bir profesyoneller ki, etek giymişler eteğin altına bir kafes yapmışlar. Aldıklarını oraya dolduruyorlar. Biz bunları biliyoruz ama çalışan kızcağız bunu bilmiyor. Buradan birtakım şeyler götürmüşler, diğer alacaklarını herhalde diğer arkadaş sayesinde alamamışlar.

“ZARARIMIZ 400-500 TL KADAR OLDU”

Tam o sırada kasanın önünde tırnakçılık yapıyorlar kızı oyalayıp. Aşağı yukarı zararımız tahmin ediyorum 400-500 TL kadar oldu. Yapacak bir şey yok. Bu tarz insanlar daha önce de geldi. O gün burada olsaydım zaten içeri sokmazdım. Daha önce geldiklerinde burada yukarıda oturuyordum. İçeri girmeleri ile beraber dışarı çıkarma bir oldu. Kızcağız bilmediği için başına ilk kez geliyor. Umarım bundan sonra akıllanmıştır." dedi.