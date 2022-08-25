- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenler'de kavşağı dönmek istemeyenler, ters yönde gitti
Esenler'de kavşağı dönmek istemeyenler, ters yönde gitti
Hızlı hareket etmek isteyen sürücüler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 25.08.2022 - 17:16
- Güncelleme : 25.08.2022 - 17:30
İstanbul Esenler'de bazı araç sürücüleri, kavşaktan dönmeyi tercih etmedi.
Havaalanı Mahallesi’nde kavşağı dönmek istemeyen sürücüler, ters yönden gitmeye başladı.
Bilinçsiz davranan sürücüler, hem kendi canlarını hem de çevrede bulunanların canını tehlikeye attı.
O anlar kaydedildi
Dikkatsiz sürücülerin trafiği tehlikeye attığı o anlarda, bir sürücü de kazadan son anda kurtuldu.
İHA'nın haberine göre; yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Esenler'de kavşağı dönmek istemeyenler, ters yönde gitti ViDEO