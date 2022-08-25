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Esenler'de kavşağı dönmek istemeyenler, ters yönde gitti

Esenler'de kavşağı dönmek istemeyenler, ters yönde gitti

Hızlı hareket etmek isteyen sürücüler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.