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Esenler'de kazayı kontrol eden yolcuya minibüs çarptı

Esenler'de kazayı kontrol eden yolcuya minibüs çarptı

Otomobil ile minibüsün karıştığı kazada, araçları kontrol etmek için araçtan inen yolcuya bir başka minibüs çarptı. Yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.