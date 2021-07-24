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- Esenler'de kazayı kontrol eden yolcuya minibüs çarptı
Esenler'de kazayı kontrol eden yolcuya minibüs çarptı
Otomobil ile minibüsün karıştığı kazada, araçları kontrol etmek için araçtan inen yolcuya bir başka minibüs çarptı. Yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 24.07.2021 - 16:48
İstanbul'un Esenler ilçesinden TEM istikametine giden otomobil sürücüsü Habibler yönüne döneceği sırada yavaşladı.
Aynı istikamette seyreden minibüsü kullanan sürücü, otomobile arkadan çarptı.
İKİNCİ KAZA GELDİ
Kazanın ardından minibüsü kontrol etmek için otomobilden inen yolcu C.T karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada hal yönünden gelen M.G. kontrolündeki başka bir minibüsün çarpmasıyla yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.