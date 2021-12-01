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    Esenler'de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı

    Kazım Karabekir Mahallesi'nde balkona asılan halılar, lodos nedeniyle sokağa düştü. Bölgeden geçen fırsatçı, halıları çalarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:01
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    Esenler'de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı

    Esenler'de de etkisini gösteren lodos, fırsatçılara malzeme çıkardı.

    Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir dairenin balkonunda asılı olan iki halı, şiddetli rüzgar nedeniyle sokağa savruldu.

    HALILARI ÇALDI

    O anlarda sokaktan geçen bir şahıs, sokağa düşen halıları çalarak yoluna devam etti.

    O ANLAR KAMERADA

    Mahallede bulunan bir güvenlik kamerası, olay anını anbean kaydetti. Görüntülerde, fırsatçının halıları alıp yola koyulduğu anlar görülüyor.

    Esenler'de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı VİDEO

    Esenler de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı #1

    Esenler de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı #2

    Esenler de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı #3

    Esenler de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı #4

    Esenler de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı #5

    Esenler de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı #6

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