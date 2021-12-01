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Esenler'de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı

Esenler'de lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı

Kazım Karabekir Mahallesi'nde balkona asılan halılar, lodos nedeniyle sokağa düştü. Bölgeden geçen fırsatçı, halıları çalarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.