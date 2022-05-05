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    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Kimliği belirsiz bir şahıs, girdiği mağazada çalışanın depo ürünlerini düzeltmesini fırsat bilerek masada duran cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 05.05.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:08
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    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasında, 27 Nisan saat 12.30 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı.

    Mağaza çalışanlarından Müzeyyen Kılıç’ın (26) depo ürünlerinin düzeltmesini fırsat bilen bir şahıs, mağazayı önce dışarıdan kontrol etti.

    İHA’nın haberine göre; şüpheli şahıs kasaya yaklaşıp cep telefonunu çaldıktan sonra mağazadan ayrıldı.

    “İçinde fotoğraflarım, bir sürü anılarım vardı”

    Telefonu çalınan Müzeyyen Kılıç, "Ben arka depoda ürün yerleştirirken arkama dönüp baktığımda telefonum ortada yoktu. Sonra fark ettim ki içeriye biri girip, telefonumu alıp götürmüş. Sonradan polisleri aradım. Polisler kameradan izleyip görüntüleri aldılar. Daha sonra şubeye gidip şikayette bulundum. 12.30 gibiydi ben fark ettiğimde arada 2 dakika fark vardı. Sessizce girdi içeri. O sırada dükkanda başka kimse yoktu. 3 bin 500 lira değerinde bir telefondu. İçinde fotoğraflarım, bir sürü anılarım vardı. Normalde hep bıraktığım bir yer. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor." dedi.

    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada 

    Esenler de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada #1

    Esenler de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada #2


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