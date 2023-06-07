Esenler'de matbaaya operasyon! Sahte kimlik ve pasaport yakalandı Sahte kimlik ve pasaport yapıldığı belirlenen bir matbaaya düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda ülke genelinde huzursuzluk ve kaçakçılığa geçit verilmiyor.

Başlatılan operasyonların adresi bu kez de İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenler'de bir matbaada sahte kimlik, pasaport ve belge yapıldığı belirlendi.

İki kişiye gözaltı

Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde matbaaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yabanı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Suç unsurları yakalandı

Matbaada yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait 100 adet sahte kimlik kartı, 500 adet kimlik yapımında kullanılan boş kart, 2 adet tabanca, 3 adet kart basım cihazı, 2 adet kabartmada kullanılan lazer, 2 adet sıcak pres makinası, 5 adet dijital yazıcı, çok sayıda hologram, basıma hazır 20 adet sahte pasaport, 4 adet test aşaması için havalimanlarında kullanılan mor ışık cihazı ve kimlik, pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.