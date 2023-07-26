İHA
Kaçak göçle amansız mücadele sürüyor.
Bu kapsamda özellikle büyükşehirde sıkı denetimler söz konusu.
Polisi görünce camdan atladılar
İhbar üzerine İstanbul’un Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'ne giden polis, bir eve baskın yaptı.
Polislerin geldiğini gören 6 Afganistan ve 4 Filistin uyruklu kaçak göçmen, kaçmak için birinci kattaki evin camından atladı.
10 göçmen geri gönderilecek
Polis ekipleri, kaçma girişimini engelledi ve 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.
10 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürdü.
Kaçak göçmenlerin camdan art arda atladığı anlar ise kameraya yansıdı.