Esenler'de polisten kaçan göçmenler camdan atladı İstanbul polisi, kaçak göçmenlere yönelik operasyon yaptı. Polislerin geldiğini fark eden göçmenler, yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kaçak göçle amansız mücadele sürüyor. Bu kapsamda özellikle büyükşehirde sıkı denetimler söz konusu. Polisi görünce camdan atladılar İhbar üzerine İstanbul’un Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'ne giden polis, bir eve baskın yaptı. Polislerin geldiğini gören 6 Afganistan ve 4 Filistin uyruklu kaçak göçmen, kaçmak için birinci kattaki evin camından atladı. 10 göçmen geri gönderilecek Polis ekipleri, kaçma girişimini engelledi ve 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 10 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürdü. Kaçak göçmenlerin camdan art arda atladığı anlar ise kameraya yansıdı.