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Esenler’de, sahte ilaç şebekesine operasyon

Esenler’de, sahte ilaç şebekesine operasyon

Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte ilaç üretimi yapıp piyasaya sürmek isteyen iki kişi, depolarına yapılan baskınla yakalandı