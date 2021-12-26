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- Esenler’de, sahte ilaç şebekesine operasyon
Esenler’de, sahte ilaç şebekesine operasyon
Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte ilaç üretimi yapıp piyasaya sürmek isteyen iki kişi, depolarına yapılan baskınla yakalandı
- DHA
- 26.12.2021 - 11:12
İstanbul’un Esenler ilçesinde, Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilaç sahteciliği şebekesinin merdiven altı diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaç ve uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye hazırlandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Geniş çaplı çalışmalar neticesinde ekipler, Oruçreis Mahallesi Giyimkent'te bir depoya baskın düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Depoda yapılan aramada, 87 bin adet sahte ilaç, 35 bin uyuşturucu madde yapımında kullandığı tespit edilen hap ve çok sayıda ilaç araç gereçleri bulundu.
2 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI
Adreste bulunan K.Ö. ve E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.