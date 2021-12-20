Servis şoförü ile aracını cadde üzerinde bırakan su satıcısı arasında çıkan kavgada yumruklar havada savruldu. Kavgayı, araya giren vatandaşlar ayırdı.

İstanbul Esenler Taş Ocağı Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında 34 LYZ 757 plakalı aracı kullanan servis şoförü, sokaktan caddeye dönmek istedi.

Sürücü, ancak su satışı nakliyesi yapılan ve cadde üzerine kısa süreliğine park edilen 34 CZG 405 plakalı araç nedeniyle caddeye dönemedi.

Servisten inen şoför, çalışır halde bırakılan aracı ileriye aldı.

ŞOFÖRLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Durumu fark eden su satıcısı ve servis sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Bu esnada kavgayı ayırıyormuş gibi yapan kişilerden birisi de servis şoförüne vurdu.

Esenler'de servis şoförüyle su satıcı arasında trafik kavgası VİDEO







ÇEVREDEKİLER AYIRDI

İki sürücüyü vatandaşlar güçlükle ayırdı. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kavga anı kameraya yansıdı.



