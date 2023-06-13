DHA
İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde iddia ortamı savaş alanına döndü.
İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu.
Bu durumu çevredeli vatandaşlar fark ederek tepki gösterdi.
Parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterince tartışma çıktı.
Tacize meydan dayağı
Bir süre sonra çevredekiler taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. Olay yerinde vatandaşların sayısı artarken güvenlik güçlerine ihbar edildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.