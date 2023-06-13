DHA

İstanbul'un ilçesinde 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde iddia ortamı savaş alanına döndü.

İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu.

Bu durumu çevredeli vatandaşlar fark ederek tepki gösterdi.

Parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterince tartışma çıktı.

Tacize meydan dayağı

Bir süre sonra çevredekiler şüphelisine tekme tokat saldırdı. Olay yerinde vatandaşların sayısı artarken güvenlik güçlerine ihbar edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.