- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenler'de taciz şüphelisine meydan dayağı
Esenler'de taciz şüphelisine meydan dayağı
15 yaşındaki bir kız çocuğunu evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, şüpheliyi linçten kurtardı, gözaltına aldı.
- 14.10.2022 - 11:41
- Güncelleme : 14.10.2022 - 12:50
İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir okulda eğitim gören 15 yaşındaki kız çocuğunu, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.R. isimli şüpheli, iddiaya göre okul çıkışından evine kadar takip etti.
Takip edildiğini fark eden kız çocuğu, durumu babasına bildirdi.
Polis linçten kurtardı
Ertesi gün kız çocuğunu yine takip eden M.R.'yi, bu kez baba ile mahalleli sokakta yakaladı.
Önce baba ardından mahalleli, M.R.'yi feci şekilde dövdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edildi
Kızın babasının şikayeti üzerine M.R., sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.
Esenler'de taciz şüphelisine meydan dayağı ViDEO