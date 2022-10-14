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Esenler'de taciz şüphelisine meydan dayağı

Esenler'de taciz şüphelisine meydan dayağı

15 yaşındaki bir kız çocuğunu evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, şüpheliyi linçten kurtardı, gözaltına aldı.