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Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen S.G. isimli şahıs, tartıştığı M.O.’yu bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Cinayet anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.