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- Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
- 21.12.2022 - 12:35
- Güncelleme : 21.12.2022 - 13:11
İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. S.G. bu kez belinden çıkardığı bıçakla M.O.'yu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Hayatını kaybetti
Karnından bıçaklanan M.O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli S.G. ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü VİDEO
Cezaevine gönderildi
İHA’nın haberine göre; çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anları kamerada
Öte yandan cinayet anı kameraya da yansıdı.
Görüntülerde yol kenarında bekleyen saldırgan S.G.'nin M.O. ile tartıştığı, ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor.