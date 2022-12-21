Petrol
80.77
0.98%
Euro
19.8248
0.08%
Dolar
18.6672
0.08%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5456
0.68%
Bitcoin
319.504
0.11%
BTXN Coin
7.56
-6.20%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

    Çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen S.G. isimli şahıs, tartıştığı M.O.’yu bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Cinayet anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 21.12.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. S.G. bu kez belinden çıkardığı bıçakla M.O.'yu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    Karnından bıçaklanan M.O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli S.G. ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

    Esenler'de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü VİDEO

    Cezaevine gönderildi

    İHA’nın haberine göre; çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olay anları kamerada

    Öte yandan cinayet anı kameraya da yansıdı.

    Görüntülerde yol kenarında bekleyen saldırgan S.G.'nin M.O. ile tartıştığı, ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor.

    Esenler de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü #1

    Esenler de tartıştığı kişi, sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü #2


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da okul önünde kaza: 2 yaralı

    Ankara'nın ilçelerinde elektrik kesintisi
    Yaşam

    Ankara'nın ilçelerinde elektrik kesintisi

    Görüş Bildir