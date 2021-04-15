Esenler’de terör örgütü propagandası yapan sahte hocaya hapis

Dua okuma bahanesiyle bir kadına istismarda bulunduğu görüntülerle gündem olan ve ardından PKK bayrağı önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle dava açılan Burhan Dalğali, hapis cezasına çarptırıldı.

Esenler’de dua okuma bahanesi ile bir kadına istismarda bulunan ve görüntüleri ile gündem olan sahte hocanın, PKK bayrağı önünde çekilmiş fotoğraflarının da ortaya çıkması nedeni ile hakkında ‘terör propagandası yapma’ suçundan ayrı bir dava açıldı.

Burhan Dalğali’nin davası İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık Burhan Dalğali'nin avukatı hazır bulundu.

“O ZAMAN HER ŞEY SÜT LİMANDI”

Sanığın uzaktan akrabası olduğunu beyan eden tanık Tuncer Dalğali beyanı sorulduğunda, Tuncer Dalğali’nin ifadesinde “Fotoğrafı Tuncer çekti." dediği hatırlatıldı.

Tanık, "100 kişinin katıldığı bir iftardı. O zaman her şey süt limandı, serbestti. Çektik, paylaştık." dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Burhan Dalğali'nin, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede T.D. isimli şahsın sosyal medya hesabında çok yoğun örgütsel paylaşımlar olduğu ve fotoğrafta Burhan Dalğali’nin de tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede, Dalğali’nin Abdullah Öcalan ve PKK bayrakları önünde kurulan masada elleri dua eder biçimde oturduğu belirtilmişti. Dalğali'nin ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.