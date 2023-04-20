Esenler'de trafik magandası makas atarken bir araca çarptı

İHA
Trafik magandaları trafikte dehşet saçmaya devam ediyor.
Hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler trafikte zor anlar yaşanmasına sebep oluyor.
Yeni bir olay ise İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşandı.
Dün akşam saatlerinde Esenler O-3 Otoyolu Atışalanı istikametinde meydana geldi.
Seyir halindeki bir otomobil makas atarken iki aracın arasına daldı.
İki araç arasına sıkıştı
O esnada seyir halindeki bir başka araca yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapıları açılırken, araçta bulunan kişiler neye uğradığını şaşırdı.
Olay yerinden kaçtı
Bu sırada çarpan araç sürücüsü ise kayıplara karıştı.
O anlar kaydedildi
Olay anı ise bu sırada yolda seyir halinde bulunan bir başka aracın araç içi kamerasına saniye saniye kamerasına yansıdı.