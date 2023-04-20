Esenler'de trafik magandası makas atarken bir araca çarptı Trafikte vatandaşların canını tehlikeye atan bir maganda makas atarak ilerlediği otoyolda iki aracın aracına girerek sebebiyet oluşturduğu kazadan kaçtı.

İHA

Trafik magandaları trafikte dehşet saçmaya devam ediyor.

Hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler trafikte zor anlar yaşanmasına sebep oluyor.

Yeni bir olay ise İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Esenler O-3 Otoyolu Atışalanı istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobil makas atarken iki aracın arasına daldı.

İki araç arasına sıkıştı

O esnada seyir halindeki bir başka araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapıları açılırken, araçta bulunan kişiler neye uğradığını şaşırdı.

Olay yerinden kaçtı

Bu sırada çarpan araç sürücüsü ise kayıplara karıştı.

O anlar kaydedildi

Olay anı ise bu sırada yolda seyir halinde bulunan bir başka aracın araç içi kamerasına saniye saniye kamerasına yansıdı.