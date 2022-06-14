Yolda yürüyen yaşlı kadını yeri düşüren 2 şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti. Vatandaş yardımıyla kadın yerden kaldırılırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi üzerindeki gençler yaşlı kadına zorbalığı yaşattı.

Kaldırımda yan yana yürüyen iki gençten biri, karşılarından gelen yaşlı kadını iterek yola düşürdü.

Vatandaşlar gençlere bakındı

Bu esnada neye uğradığını şaşıran yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Dükkandan çıkarak kadına yardım eden vatandaşlar ne olduğunu anlamayarak sağa sola bakındı.

Esenler'de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada VİDEO

Pişkin gençler kameraya yansıdı

Kadının düştüğü sırada yoldan hızla geçen bir araç olmaması ise faciaya engel oldu.

İHA'nın aktarımına göre, gençlerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi tepki topladı.