Petrol
123.63
1.13%
Euro
18.0561
0.36%
Dolar
17.2414
-0.12%
Altın
1.013
0.38%
Borsa
2522
0.49%
Bitcoin
398.018
-8.39%
BTXN Coin
8.90
7.35%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Esenler'de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada

    Yolda yürüyen yaşlı kadını yeri düşüren 2 şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti. Vatandaş yardımıyla kadın yerden kaldırılırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 14.06.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler'de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada

    İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi üzerindeki gençler yaşlı kadına zorbalığı yaşattı.

    Kaldırımda yan yana yürüyen iki gençten biri, karşılarından gelen yaşlı kadını iterek yola düşürdü.

    Vatandaşlar gençlere bakındı

    Bu esnada neye uğradığını şaşıran yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Dükkandan çıkarak kadına yardım eden vatandaşlar ne olduğunu anlamayarak sağa sola bakındı.

    Esenler'de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada VİDEO

    Pişkin gençler kameraya yansıdı

    Kadının düştüğü sırada yoldan hızla geçen bir araç olmaması ise faciaya engel oldu.

    İHA'nın aktarımına göre, gençlerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi tepki topladı.

    Esenler de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada #1

    Esenler de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada #2

    Esenler de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada #3

    Esenler de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada #4


    İlginizi Çekebilir

    Ücretli Telegram'ın ne zaman yayınlanacağı belli oldu
    Teknoloji

    Ücretli Telegram'ın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

    Tarihin ilk kameralı cep telefonları
    Teknoloji

    Tarihin ilk kameralı cep telefonları

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir