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    Esenler'de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler

    3 şüpheli, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında darbederek, cep telefonu ve parasını aldı. Gasp, çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
    • 07.11.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:06
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    Esenler'de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler

    İstanbul’un Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında 3 şüpheli, yolda gördükleri yabancı uyruklu bir kişiyi kovalayıp yakaladıktan sonra, şiddet uygulayarak cep telefonunu ve parasını gasbetti.

    Şüpheliler koşarak uzaklaşırken, gasp mağduru bir süre sonra kendine gelebildi.

    Gasp anı kamerada

    Mağdurun, emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

    Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenler'de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler VİDEO

    “Yapmamalarını söyledim ama dinlemediler”

    DHA’ya konuşan görgü tanığı Süleyman Menderes, “Afgan bir çocuk, koşarak dükkanın önüne geldi. Peşinden koşarak gelen 3 kişi, üzerine atlayıp yumrukladı. Cep telefonuyla, parasını alıp kaçtılar. Yapmamalarını söyledim ama dinlemediler. Kaçıp, gittiler.” dedi.

    Esenler de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler #1

    Esenler de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler #2

    Esenler de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler #3


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