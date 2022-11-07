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Esenler'de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler

Esenler'de yolda gördükleri kişiyi gasbettiler

3 şüpheli, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında darbederek, cep telefonu ve parasını aldı. Gasp, çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.