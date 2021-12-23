Park halindeki aracın LPG tankının patlamasının ardından otomobilden yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 2 katlı binaya da sıçradı.

Saat 15.00 sıralarında İstanbul Esenler Giyimkent 2’nci Sokak’ta park halindeki Kia modeli aracın arka lastiğinden duman çıktı.

Dumanla birlikte boş olan LPG tankı da patladı.

Alev alev yanan araç, önünde durduğu tekstil üretimi yapılan 2 katlı binasının da yanmasına neden oldu.

BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenler'deki aracın LPG tankı patladı VİDEO





ARABA VE İŞ YERİ YANDI

Sevkiyat işiyle uğraşan Serkan Yıldız, "Ben buraya geldiğimde hafif bir kargaşa vardı ortalıkta. Arabada yangın yoktu, durduk yere oldu. Araç sahibi geldiğinde hiçbir şey yoktu. Araba sapasağlam duruyordu. Hiçbir şey yokken bir anda oldu. Arkasını döndü 30 saniye geçti, koşa koşa geldi, arabadan dumanlar çıkmaya başlayınca alev aldı araba. Herkes müdahale etmeye çalıştı. Binanın içinde insanlar da vardı, onlara yardımcı olmaya çalıştım, çıkarttık dışarı ama sadede zarar araba ve iş yeri yandı." şeklinde konuştu.





"BİR ANDA PATLAMAYA BAŞLADI"

Olayı gören kurye Osman Aksu, "Buraya geldim. Araba bir anda patlamaya başladı. Göründüğü gibi zaten bir anda alev aldı. Etrafındaki araçları falan komple çektiler buradan. Buradaki esnaf arkadaşlar da yardımcı olamadılar." dedi.



