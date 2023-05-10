Esenler'deki cani, kız arkadaşını bıçakla katletti Tartıştığı sevgilisi Hanife Burma'yı bıçaklayarak öldüren Zekeriya Tokmak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

Esenler'in Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında dehşet anlar meydana geldi.

57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tokmak, Burma'yı bıçaklayarak yaraladı. Sesleri duyan komşular polise haber verdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Tokmak'ı elinde bıçakla kanlar içinde yerde yatan Burma'nın başında beklerken buldu.

Polis, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Burma hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı şüpheli Tokmak'ı gözaltına aldı.

Tutuklandı

Tokmak, emniyette verdiği ifadede, Burma ile gönül ilişkisi olduğunu, bir süre önce Burma ile sorun yaşadığını, olay günü konuşmak için Burma'nın yanına geldiğini, tartıştıklarını sonra da kadını bıçakladığını itiraf etti.

Tokmak hakkında yapılan sorgulamada, şüphelinin 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.