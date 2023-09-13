Esenler'deki metroda kadınları çeken şahıs dayak yedi Metro içerisindeki kadınların fotoğrafını çektiği fark edilen şahıs tekme tokat dayak yedi. Metroda hararet giderek yükselirken, şahıs yumruklarla aşağı indirildi.

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DHA

Megakent İstanbul'daki toplu ulaşımda her geçen gün yeni bir kaos yaşanıyor.

Öyle ki otobüslerde taciz olayı dahi meydana geliyor.

Fiilen taciz olaylarının yanı sıra son dönemlerde kadınların gizlice fotoğraflarını çeken şahıslar türedi.

Konuya bir örnek de Esenler'de yaşandı.

Metroda kadınların fotoğraflarını çekti

Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metroda yolculuk yapan şahıs, aynı metroda bulunan kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Bu durumu fark eden bazı yolcular, şüpheliyle tartıştıktan sonra dövmeye başladı.

Yumruklarla aşağı indirildi

Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı.

Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)