Özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alınırken, İstanbul Valiliği, “Bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

İstanbul’un Esenler ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda bir görevli, masa etrafında toplanan öğrencileri sırasıyla azarladı.

TEK TEK KAFALARINA VURDU

Bu da yetmezmiş gibi o görevli, tek tek öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı.

Görüntüler basın yayın organları ve sosyal medyaya düşünce de büyük tepki gördü.

GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet VİDEO

“BU DAVRANIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ”

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz.” ifadesi yer aldı.