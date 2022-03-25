Petrol
119.23
0.17%
Euro
16.36
0.20%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
933.06
0.04%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
653.758
2.29%
BTXN Coin
41.48
1.02%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C
    Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

    Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

    Özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alınırken, İstanbul Valiliği, “Bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul’un Esenler ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda bir görevli, masa etrafında toplanan öğrencileri sırasıyla azarladı.

    TEK TEK KAFALARINA VURDU

    Bu da yetmezmiş gibi o görevli, tek tek öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı.

    Görüntüler basın yayın organları ve sosyal medyaya düşünce de büyük tepki gördü.

    GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

    İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

    Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet VİDEO

    “BU DAVRANIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ”

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz.” ifadesi yer aldı.

    Esenler deki öğrenci yurdunda şiddet #1


    İlginizi Çekebilir

    Araç sahiplerine uyarı: OGS için son 6 gün
    Otomobil

    Araç sahiplerine uyarı: OGS için son 6 gün

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Mikrodalgaya asla koymamanız gereken 7 yiyecek
    Sağlık

    Mikrodalgaya asla koymamanız gereken 7 yiyecek

    Görüş Bildir