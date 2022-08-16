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    Esenler'deki Suriyeli iki ailenin kavgasında kan aktı

    Aralarında bir süredir husumet olduğu bilinen iki ailenin alevlenen tartışmasında bıçaklar çekildi. Yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırılırken, babanın durumunun kritik olduğu bildirildi.
    • 16.08.2022 - 09:58
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    Esenler'deki Suriyeli iki ailenin kavgasında kan aktı

    İstanbul Esenler'de, iki aile arasındaki husumet dehşet yarattı.

    Turgut Reis Mahallesi'nde yaşanan olayda aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen Suriye uyruklu iki aile arasında tartışma çıktı.

    Giderek nabızların yükseldiği olay kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Mahmud İdris (55) ile oğlu Muhammed Salih İdris (20), Abdul Hadi Abu Muhara, Hasan Abu Muhara, Muhammed Abu Muhara ve Ahmed Abu Muhara tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

    Baba ve oğlu ağır yaralandı

    DHA'nın aktarımına göre, baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Esenler deki Suriyeli iki ailenin kavgasında kan aktı #1

    Babanın durumu kritik

    Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralanan baba ve oğlunu çevredeki hastanelere kaldırdı. Baba Mahmud İdris'in karın, kol ve yüzüne aldığı bıçak darbelerinden dolayı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Saldırganlar her yerde aranıyor

    Polis ekipleri şüphelilerden Abdul Hadi Abu Muhara ve Hasan Muhara'yı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalarken, firari durumda olan Muhammed Abu Muhara ve Ahmed Abu Muhara'yı yakalamak için çalışma başlattı.

     

    "Sürekli böyle kavgalar oluyor"

    Mahalle sakinlerinde Muhammet Karakuş, "Aldığımız bilgiye göre burada yaşayanlar arasında anlaşmazlık çıkmış. Biri diğerinin boğazına bıçağı vurmuş. Bu mahallede, bu semtte zaten sürekli böyle kavgalar oluyor. Çok bunaldık, çok sıkıldık. Biz mahallemizde huzur istiyoruz. Bıçaklananın durumu hakkında ise bir bilgim yok" dedi.

    Esenler deki Suriyeli iki ailenin kavgasında kan aktı #2


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