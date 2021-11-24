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- Esenler'deki tıraş makinesi hırsızlığı kamerada
Esenler'deki tıraş makinesi hırsızlığı kamerada
Menderes Mahallesi'nde saçını tarama bahanesiyle erkek kuaförüne giren şahıs, tıraş makinesini cebine saklayarak bölgeden kaçtı.
- DHA
- 24.11.2021 - 10:10
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:28
Esenler'in Menderes Mahallesi'nde bir şahıs, saçını tarama bahanesiyle erkek kuaförüne girdi.
Şahıs bir eliyle saçını tararken, diğer eline gizlice aldığı tıraş makinesiyle koşarak kuaförden ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Şüpheli şahsın kuaföre girdiği ve tıraş makinesini çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
Öte yandan ihbar üzerine polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak adına çalışmalarına başladı.
Esenler'deki tıraş makinesi hırsızlığı kamerada VİDEO