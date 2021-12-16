Oruç Reis Mahallesi'nde çıkan yangında daire kısa sürede alevlere teslim olurken, yoğun duman nedeniyle 3 kişi binayı terk edemedi. Çatıda mahsur kalan kişileri itfaiye ekibi kurtardı.

Esenler'in Oruç Reis Mahallesi üzerindeki 6 katlı binanın 5'inci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Giderek alevlerin yükseldiği yangın tüm daireyi etkisi altına aldı.

DUMAN NEDENİYLE BİNAYI TERK EDEMEDİLER

Alevler içerisinde yanan daire ve üst katta oturan kişiler, dumanların yoğunlaşması nedeniyle aşağıya inemeyip, çatıya çıktı.

Esenler'deki yangında 3 kişi çatıda mahsur kaldı VİDEO

MERDİVENLE MÜDAHALE

Bölgede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan kişileri merdivenle kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı meydana gelmezken binada maddi hasar meydana geldi.

OLAY ANI ANLATILDI

Yangını görerek itfaiyeye haber veren mahalle esnafı Mahmut Korkmaz, “Esnafım, burada dumanlar çıkıyordu 112’yi aradım. Binadakilere seslendim çatıya çıkın diye. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybı olmadan bu olay atlatıldı.” şeklinde konuştu.









