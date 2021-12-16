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- Esenler'deki yangında 3 kişi çatıda mahsur kaldı
Esenler'deki yangında 3 kişi çatıda mahsur kaldı
- İHA
- 16.12.2021 - 12:26
- Güncelleme : 16.12.2021 - 12:35
Esenler'in Oruç Reis Mahallesi üzerindeki 6 katlı binanın 5'inci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Giderek alevlerin yükseldiği yangın tüm daireyi etkisi altına aldı.
DUMAN NEDENİYLE BİNAYI TERK EDEMEDİLER
Alevler içerisinde yanan daire ve üst katta oturan kişiler, dumanların yoğunlaşması nedeniyle aşağıya inemeyip, çatıya çıktı.
Esenler'deki yangında 3 kişi çatıda mahsur kaldı VİDEO
MERDİVENLE MÜDAHALE
Bölgede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan kişileri merdivenle kurtardı.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı meydana gelmezken binada maddi hasar meydana geldi.
OLAY ANI ANLATILDI
Yangını görerek itfaiyeye haber veren mahalle esnafı Mahmut Korkmaz, “Esnafım, burada dumanlar çıkıyordu 112’yi aradım. Binadakilere seslendim çatıya çıkın diye. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybı olmadan bu olay atlatıldı.” şeklinde konuştu.