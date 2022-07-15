Satışa çıkarılan dairedeki kombi, emlakçının eski çalışanı tarafından sökülüp 1.500 liraya satıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, 11 Temmuz günü, Oğuz Şimşek tarafından 2 ay önce satış için emlakçıya verilen apartmanın giriş katındaki dairedeki kombi kayboldu.

İddiaya göre, emlakçının eski çalışanı eve gelerek kombiyi söktürdü ve 1.500 lira karşılığında sattı.

Üst katta yaşayan ev sahibinin annesi Libas Şimşek, güvenlik kamerası kayıtlarından emlakçının eski çalışanını tespit etti.

DHA’nın haberine göre; emlakçıyı arayıp kombiyi isteyen Şimşek, “Eski elemanım çalmış. Benimle alakası yok.” yanıtını aldı.

Şimşek ailesi ve diğer emlakçılar polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kombiyi alan kişiyi yakaladı. Aynı kişinin farklı evlerden de bu şekilde kar sağladığı öğrenilirken, satın alan kişi kombileri iade etti.

Esentur'ta eski emlakçı çalışanı, dairedeki kombiyi söküp sattı VİDEO



“Aynı gün 3 daireden aynı şekilde kombi alınmış”

Ev sahibinin annesi Libas Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum, bu evi satılığa çıkardı. Anahtarı da emlakçılara verdi. Bu emlakçı da anahtarı hepsine dağıttı. Bir kadın, anahtarla kapıyı açıp içeri girmiş. İçerden kombiyi söküp, alıp götürmüşler. Çocukla gelmişler bir de. Kapıyı açıp rahatça giriyorlar. Emlakçılar kendi arasında bu videoları paylaştı. Polisler de kombiyi alan kişiyi yakalamış. Emlakçı henüz yakalanmamış. Aynı gün 3 daireden aynı şekilde kombi alınmış. Adam 3 kombiyi 4 bin 500 liraya almış. Geldi bu kombiyi takıp, gitti.”