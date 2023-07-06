Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon! Binaya düzenlenen operasyonda meşale, havai fişek rampaları, örgüt üyesi fotoğrafları ve bebek katili Öcalan'ın posterleri ele geçirildi.

İHA

HDP, PKK terör örgütünün siyasi ayağı olarak biliniyor...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarda HDP Esenyurt ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu istihbaratını alan polis, bugün parti merkezine operasyon düzenledi.

Meşale, havai fişek, yasaklı yayınlar....

İlçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü üyelerine ait çok sayıda fotoğraflar, bölücü terör örgütünün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.