Esenyurt tekel zanlılarının götürüldüğü adliyede gerginlik

DHA
Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel cinayetinde adli süreç devam ediyor.
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliye önünde hareketlilik
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı.
Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı.
1 kişi gözaltına alındı
Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.