DHA

Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel cinayetinde adli süreç devam ediyor.

2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye önünde hareketlilik

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı.

Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı.

Esenyurt tekel zanlılarının götürüldüğü adliyede gerginlik

1 kişi gözaltına alındı

Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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