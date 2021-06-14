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Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

Bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıkan kamyonet alev alev yanarken, Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.