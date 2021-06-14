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    Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

    Bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıkan kamyonet alev alev yanarken, Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 14:16
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    Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

    İstanbul'da TEM otoyolu, Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

    Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Esenyurt TEM de kamyonet alev alev yandı #1

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