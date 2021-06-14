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- Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı
Bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıkan kamyonet alev alev yanarken, Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
- 14.06.2021 - 14:03
- Güncelleme : 14.06.2021 - 14:16
İstanbul'da TEM otoyolu, Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.