Esenyur'ta dehşet anları! Alacak meselesi kavgaya döndü... Alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada kimliği belirsiz şahıslar, bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta dehşet dolu anlar yaşandı.

Aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi, sokak üzerinde tartışma çıktı.

Yere düşen şahsa tekmeyle saldırdılar

Tartışmaya şahısların yakınları da dahil olurken yere düşen bir kişiye tekme ve yumruklarla vurmaya başlandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri, belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş etti.

Ekipler inceleme yaptı

Sokakta bulunan vatandaşlar silah sesinden korkarak panikle kaçışmaya başladı.

Bir süre sonra kavga sona ererken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konu ile ilgili incelemelerde bulundu.

Kavgaya karışan şahısların aranması devam ederken yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)